Free Mobile met à jour son application officielle avec des informations utiles

L’application officielle “Free” intègre désormais des informations indispensables pour certains nouveaux abonnés Free Mobile.

De plus en plus utile ; l’application mobile Free permet d’accéder à votre Espace Abonné Mobile et Freebox à tout moment, et ainsi d’accéder à de nombreuses fonctionnalités et options (factures, conso data, etc). Dans l’optique de proposer les mêmes services que sur la version web, Free continue de faire évoluer l’espace consacré aux abonnés Free Mobile.

Ainsi, via la dernière mise à jour déployée sur iOS et Android, l’opérateur permet aux tout nouveaux abonnés Free Mobile ou ceux étant passés à une carte SIM virtuelle de retrouver directement toutes les informations nécessaires pour l’activation de leur eSIM. L’opérateur avait déjà mis à jour son application début septembre avec 4 nouvelles fonctionnalités, dont le suivi de la commande et l’activation de la carte SIM…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox