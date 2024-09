Lancement de 4 nouvelles fonctionnalités pour les abonnés Free Mobile dans l’application “Free”

Une nouvelle mise à jour est désormais disponible sur Android et iOS pour l’application de gestion d’espace abonné “Free”.

De plus en plus utile; l’application mobile Free permet d’accéder à votre Espace Abonné Mobile et Freebox à tout moment, et ainsi d’accéder à de nombreuses fonctionnalités et options (factures, conso data etc). Dans l’optique de proposer les mêmes services que sur la version, Free continue de faire évoluer l’espace consacré aux abonnés Free Mobile.

Après avoir lancé un outil roaming très utile pour ceux qui voyagent à l’étranger, l’opérateur intègre à présent 4 fonctionnalités dans la version Android et iOS de son application à travers le déploiement progressif d’une nouvelle mise à jour. Il est désormais possible de suivre une commande de carte SIM mais aussi d’activer une carte SIM. L’opérateur permet aussi d’accéder désormais à la rubrique “gérer vos mobiles” et de choisir les préférences de contact pour l’assistance.

