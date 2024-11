15 applications Android siphonnent vos données et votre argent, méfiez-vous

15 applications Android frauduleuses, récemment débusquées par les chercheurs de McAfee, se cachent derrière des promesses de prêts instantanés. Leur vrai but ? Vous plumer jusqu’à l’os en aspirant vos données personnelles et en vous imposant des frais astronomiques.

Ces applications, surnommées SpyLoan, jouent les banques modèles : interface crédible, conditions alléchantes, et peu de documents requis. Mais une fois le prêt accepté, la douche froide arrive vite. Les utilisateurs reçoivent une somme bien inférieure à celle promise, tout en devant rembourser des montants faramineux assortis de frais cachés.

Pire, elles accèdent à tout sur votre téléphone : contacts, messages, fichiers, et même le micro et la caméra. Rien n’échappe à ces apps, qui vont jusqu’à exiger des pièces d’identité et des coordonnées bancaires pour finaliser la transaction.

Quand l’arnaque vire au cauchemar

La manipulation ne s’arrête pas là. Si vous rechignez à payer, les cybercriminels dégainent l’artillerie lourde : extorsion, menaces de publier vos photos privées, voire deepfakes inquiétants. Certaines victimes ont reçu des menaces de mort, plongeant leurs proches dans une angoisse insoutenable. Ces pratiques toxiques ont même conduit au suicide d’une victime au Chili.

Face à la menace, Google a suspendu certaines de ces applications du Play Store. Pourtant, même mises à jour, ces apps restent dangereuses. Le phénomène ne date pas d’hier : l’hiver dernier, 18 autres SpyLoan avaient déjà semé la panique chez les utilisateurs. Et la tendance s’aggrave. Entre juin et septembre 2024, le nombre d’appareils infectés a explosé de 75 % à l’échelle mondiale.

Comment se protéger ?

Règle numéro 1 : fuyez les applications de prêt qui promettent monts et merveilles. Préférez les institutions bancaires officielles. Et avant de télécharger une app, vérifiez les avis et les permissions demandées. Votre smartphone, c’est votre vie privée. Ne laissez pas des arnaqueurs s’y installer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox