Après Free et Bouygues Telecom, Orange lancera une nouvelle Livebox WiFi 7 en 2025

Annoncé dans un premier temps en Espagne puis finalement “en premier” en Roumanie, le WiFi 7 d’Orange pointe le bout de son nez. Le marché français sera concerné en 2025.

Orange prépare son offensive avec une nouvelle Livebox intégrant le Wi-Fi 7. En Espagne, l’opérateur s’apprêtait le mois dernier à commercialiser une nouvelle version de sa Livebox 7 intégrant la dernière norme de connexion sans fil, mais il semblerait que ce ne soit toujours pas le cas malgré une documentation accessible sur son espace d’assistance. Tous les regards se portent aujourd’hui vers la Roumanie où l’opérateur va lancer un nouveau routeur baptisé Livebox Essential Gateway , “qui intégrera la technologie Wi-Fi 7 pour la première fois au niveau du groupe Orange et qui sera lancé en 2025”, a-t-il fait savoir le 27 novembre.

Cette nouvelle Livebox très bon marché, a été présentée lors de l’Orange OpenTech 2024 , qui se termine ce 28 novembre à Paris, elle a été testée auprès d’un panel de clients en Roumanie cette année. Selon l’opérateur, « cette Livebox compatible avec le WiFi 7 sera déployée dans nos pays européens courant 2025″, rapporte Numérama. Pour le marché français, on peut toutefois s’attendre à une box plus haut de gamme au moins d’un point de vue visuel et connectiques, comme en Espagne où il est question de deux versions Livebox 7, la première intégrant le WiFi 7 avec trois bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). La seconde, plus petite, intègre la même norme mais seulement sur deux bandes, rappelant le choix de Free sur son serveur Pop.

La Livebox Essential WiFi 7 d’Orange

En Roumanie, la Livebox Essential est fabriquée à partir de matériaux recyclés et optimisé pour une consommation d’énergie réduite jusqu’à 18%, Par rapport à d’autres appareils, “ce serveur peut être remis à neuf beaucoup plus facilement, puis remis dans le cycle d’utilisation, contribuant ainsi à des économies d’énergie annuelles, équivalentes à la plantation d’un arbre tous les deux ans”, explique Orange. L’année prochaine, l’opérateur ira encore plus loin dans le pays, en lançant l’internet 10 Gbps basé sur la technologie XGSPON, offrant ainsi aux clients une connexion fibre ultra rapide. En France, seuls Free avec sa Freebox Ultra et Bouygues Telecom avec son tout nouveau serveur (pas encore officiellement commercialisé), proposent une box WiFi 7.

