TNT : les nouveaux entrants demandent à être placés “le plus haut possible”, BFM s’oppose frontalement

La bataille continue autour de la renumérotation à venir de la TNT, suite aux enchères pour 15 place et la disparition annoncée de C8 et de NRJ 12 le 28 février prochain.

En plus d’être intégré à la TNT, le numéro à saisir sur la télécommande pour accéder à sa chaîne est un enjeu majeur pour les groupes audiovisuels. Alors que C8 et NRJ 12 devraient céder leurs places dès le 28 février prochain, certaines chaînes cherchent à obtenir les places vacantes sur la zapliste quand d’autres réclament la création d’un bloc de chaînes d’infos, et certains militent pour que rien ne change.

Ce mercredi, lors du 31e Colloque NPA, les deux nouveaux entrants à savoir OFTV, la chaîne du groupe Ouest-France et Réels TV, celle de l’homme d’affaires Daniel Kretinsky ont été assez frontaux dans leurs réclamations. Ils ont ainsi revendiqués d’être “le plus haut possible dans la numérotation, en 8 et 12 ou, en tout cas, dans la première moitié de la numérotation“. Une demande qui a du sens du fait que l’Arcom, qui choisit les places des chaînes, place en principe les nouveaux entrants en queue de peloton. Mais la perte de leur fréquence par C8 et NRJ12 justifie des mesures inédites selon Fabricke Bakhouche, DG de Sipa Ouest-France, et Christopher Baldelli, futur président de Réels TV.

«L’Arcom a fait un pari en faveur du pluralisme, il faut qu’elle aille au bout de cette logique en donnant sa chance au produit», a insisté Fabrice Bakhouche. Une proposition qui a fait réagir, notamment Nicolas de Tavernost à la tête de RMC-BFM : «il n’y a que dans l’Évangile que les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers». Une réaction qui ne surprend pas Christopher Baledelli : «la concurrence, ça a toujours du bon. Dans notre secteur, quand cette concurrence est petite, elle ne pose pas de problème. Mais lorsqu’elle est réelle, les acteurs historiques l’aiment beaucoup moins. Les rentes de situation, c’est dangereux pour le développement».

L’intérêt de se place haut dans la numérotation est avant tout économique : “on sait que la construction d’une audience n’est pas simple. Ce sera un combat très compliqué à mener si on est en 26 ou en 27″ affirme Fabrice Bakhouche. Le sujet doit être tranché dans quelques jours et les chaînes continuent leur lobbying, dans un sens comme dans l’autre.

Source : Le Figaro

