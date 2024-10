Après Free, Orange pourrait lancer prochainement une nouvelle Livebox avec WiFi 7

Orange prépare son offensive avec la Livebox 7 avec Wi-Fi 7. En Espagne, l’opérateur s’apprête à commercialiser ce mois-ci une nouvelle version de sa Livebox 7 intégrant la dernière norme de connexion sans fil. Bientôt en France ?

Orange passe à la vitesse supérieure en Espagne avec le lancement de sa Livebox 7, un routeur intégrant la toute dernière norme Wi-Fi 7. Dévoilée il y a quelques jours, cette nouvelle box représente une avancée majeure dans la stratégie de l’opérateur , ce qui laisse entrevoir un lancement prochain sur le marché français. Le FAI avait d’ailleurs commercialisé la Livebox 6 WiFi 6 d’abord de l’autre côté des Pyrénées puis dans l’Hexagone dans une version quelque peu modifiée.

En France, seul Free propose actuellement le Wi-Fi 7 avec sa Freebox Ultra mais aussi sa Freebox Pop (version bi-band seulement). La Livebox 7 WiFi 7 d’Orange combine en Espagne trois bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). Une seconde version, plus petite, intègre la même norme mais seulement sur deux bandes, rappelant le choix de Free sur son serveur Pop.

SFR aussi

Altice Labs, filiale de la maison-mère de SFR ,en charge du développement de produits innovants, a déjà mis au point une box WiFi 7, à première vue destinée au marché portugais via l’opérateur Meo, propriété du groupe. Ce qui laisse aussi entrevoir un lancement d’une box WiFi 7 chez SFR prochainement.

Le Wi-Fi 7 promet des vitesses de connexion encore plus rapides, avec un débit théorique pouvant atteindre 46 Gbps, contre environ 9,6 Gbps pour le Wi-Fi 6. Cette amélioration est due à l’utilisation de canaux plus larges, jusqu’à 320 MHz, et à une meilleure gestion des fréquences grâce à la technologie Multi-Link Operation (MLO), qui permet de combiner plusieurs bandes pour une connexion plus stable et réactive. Avantageux pour les environnements où de nombreux appareils sont connectés simultanément, le WiFi 7 permet une réduction de la latence et améliore la capacité du réseau, offrant ainsi une expérience plus fluide pour le streaming, les jeux en ligne et l’usage de l’Internet des objets (IoT).

Source : MacGeneration

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox