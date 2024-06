Après Free, SFR pourrait lancer une nouvelle box WiFi 7, la voici

Le laboratoire technologique d’Altice a développé une nouvelle box WiFi 7. Reste à savoir si SFR va décider de la lancer sur le marché français.

La course aux meilleurs technologies semble se poursuivre chez les opérateurs français. Après avoir répliqué à Free et sa Freebox Ultra le 5 mars dernier avec le lancement d’une offre 8 Gbit/s symétriques, SFR pourrait-il commercialiser prochainement une nouvelle box intégrant le WiFi 7 afin de se mettre totalement à niveau face à Free sur le terrain du sans fil ?

Cette éventualité semble aujourd’hui possible, même si l’opérateur reste muet sur la question. Une chose est sûre, Altice Labs, filiale de sa maison-mère en charge du développement de produits innovants pour le marché des télécommunications et de routeurs pour le groupe, a déjà mis au point une box WiFi 7, à première vue destinée au marché portugais via l’opérateur Meo, propriété d’Altice.

Altice Labs, routeur WiFi 7.

Comme le rapporte DegroupTest, ce laboratoire situé au Portugal, travaille sur un modem XGS-PON compatible Wi-Fi 7, ses caractéristiques et son visuel sont d’ailleurs présentés sur son site internet. Cette box apparaît sans surprise compatible avec la fibre 10 Gb/s et intègre le WiFi 7 Tri-band (2,4 GHz, 5GHz et 6 GHz), le même que la nouvelle box très haut de gamme de Free. S’ajoutent à cela quatre ports Ethernet (1/2.5/5/10G Base-T LAN).

