Free annonce le lancement prochain de sa première box 5G

L’opérateur planche sur une nouvelle box utilisant son réseau mobile et surtout, sa 5G.

Si Free propose d’ores et déjà une offre 4G, disponible pour les logements et les zones où la connexion internet fixe n’est pas au rendez-vous, l’opérateur prévoit de lancer sa propre box 5G. C’est en tout cas ce qu’a dévoilé le compte officiel Free 1337 lorsqu’on lui a posé la question sur X.

L’opérateur a en effet répondu directement à un internaute impatient de voir une offre box 5G chez Free avec une série d’emojis représentant des fusées. Si l’opérateur ne s’engage pas en annonçant une date, l’utilisation des fusées est généralement réservée au lancement d’offre dans un court laps de temps, présageant donc une sortie rapide. Il s’agirait d’une première chez Free, puisque la seule offre fixe utilisant le réseau mobile pour l’instant est en 4G+ à 29.99€/mois avec une enveloppe de 250 Go par mois. Aucune information pour l’instant sur le potentiel tarif, sa disponibilité ou l’enveloppe de data incluse cette offre.

🚀🚀🚀🚀🚀 — Free 1337 (@Free_1337) February 21, 2024

Du côté de la concurrence, Bouygues Telecom propose sa 5G Box qui permet jusqu’à 1.1 Gbit/s en téléchargement et donne l’accès à la télévision pour 40.99€/mois. Du côté d’Orange, on trouve une offre 5G Home à 42.99€/mois avec des débits allant jusqu’à 1Gbit/s. Ces deux offres n’ont d’ailleurs pas de limitation de data mensuelle, bien que chez Orange, quelques restrictions existent. Ce sont les deux seuls opérateurs ayant pour l’instant investi ce segment, SFR pour sa part propose une box 4G+ à 34.99€/mois avec une enveloppe de 200 Go.

