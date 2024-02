Free Mobile : des promos intéressantes sur tous les iPhone

Des remises immédiates jusqu’à 100€ et des ODR jusqu’à 50€ sont proposées sur l’ensemble des iPhone commercialisés actuellement chez Free Mobile.

En achat comptant ou via Free Flex sa solution de paiement étalée sur 24 mois, la boutique Free Mobile intègre très souvent de nouveaux smartphones et propose des promotions sur de nombreux modèles afin d’attirer le plus possible ses abonnés actuels ou les non-abonnés désireux le renouvellement de leur smartphone, faire une folie ou un cadeau à un prix qui leur paraît accessibles. En 2023, 7 des 10 smartphones les plus vendus dans le monde sont iPhone avec le 14, 14 Pro Max et Pro aux trois premières places devant l’iPhone 13 et oui, mais aussi l’iPhone 15 Pro Max, mieux vendu que le 15 Pro et 15.

Dans la boutique Free Mobile, de nombreuses promotions sont ainsi actuellement disponibles sur tous les modèles de la marque à la pomme commercialisés, de l’iPhone 11 au 15 Pro Max en passant par l’iPhone SE (3e génération) et l’iPhone 12 à nouveau en vente après soucis avec l’ANFR. Des remises immédiates de 100€ son appliquées sur un certain nombre de références comme les iPhone 12, 13 et 14 Plus avec en plus une offre de remboursement sur demande de 40€.

D’autres modèles comme les iPhone 15 et 15 plus bénéficient d’une ODR de 50€ et d’une remise immédiate oscillant entre 30 et 60€. Notons également que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ne sont actuellement pas disponibles chez l’opérateur.

