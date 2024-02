Free apporte des précisions importantes sur le disque NVMe à intégrer dans sa nouvelle Freebox Ultra

Le disque NVMe à intégrer dans la Freebox Ultra doit être au format “2280, M-key, sans dissipateur”, de génération PCIe 3 ou inférieure.

A l’instar du serveur Delta, la nouvelle Freebox Ultra embarque une fonctionnalité NAS à la seule différence qu’elle comprend un seul emplacement dédié à l’insertion cette fois d’un disque NVMe contre quatre 4 disques durs format 2,5 pouces pour sa grande soeur. S’il est possible d’en connecter d’autres via le port USB grâce par exemple à un dock, cela peut provoquer des interférences sur le WiFi 2,4 GHz.

L’idéal reste donc d’intégrer un disque SSD nouvelle génération via la trappe de la box dans l’emplacement prévu. Grâce à lui, les abonnés Ultra peuvent bénéficier d’une vitesse d’écriture quasi instantanée pour tous leurs fichiers et contenus. Ce protocole d’accès au stockage offre le débit de transfert le plus élevé et les délais de réponse les plus courts sur le marché à des prix à partir de 60€ pour 1 To.

Si Free ne fournit pas de disque NVMe dans sa box, il ne semble pas prévoir d’en commercialiser dans sa boutique d’accessoires. S’il na pas encore dévoilé la liste des disques compatibles comme il l’a annoncé, l’opérateur apporte toutefois sur le site de son assistance une précision importante sur les caractéristiques du disque supporté par son serveur Freebox Ultra. Le format compatible est “2280, M-key, sans dissipateur”, de génération “PCIe 3 ou inférieure”.

Pour l’installer, il est nécessaire de débrancher l’alimentation de votre Freebox Ultra (serveur) puis de le retourner et d’ouvrir la trappe ou la manipulant délicatement.Insérez ensuite votre disque dur NVMe en biais dans le connecteur, puis positionnez-le à plat dans l’emplacement jusqu’à entendre un clic. Enfin, refermez la trappe et rebranchez l’alimentation de votre Server Internet.

Toutes les options liées (NAS, formatage, stockage, etc.) sont disponibles depuis l’application Freebox Files et depuis Freebox OS.

