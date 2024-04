SFR lance une offre 4G fixe illimitée

La Box 4G+ de SFR est désormais plus chère, mais sans enveloppe de data limitée.

En revoyant sa formule, c’est une nouvelle offre d’accès au réseau mobile pour un foyer que SFR propose depuis peu sur son site web. Si la modification s’est faite sans grande annonce, la Box 4G+ de l’opérateur est désormais proposée sans limite de data et sans réduction de débits après un certain seuil, alors qu’auparavant, seuls 200 Go étaient inclus dans l’offre.

Le prix a cependant lui aussi évolué, avec deux euros supplémentaires sur les factures, soit 36.99€/mois, toujours sans engagements. Les débits annoncés peuvent atteindre 300 Mbit/s en download et 50 Mbit/s, selon l’état du réseau près de chez vous. Elle comprend également les appels illimités en France et DOM fixes et mobiles, une particularité propre à cette offre et l’accès à l’appli SFR TV sur mobile. Le routeur fourni permet de connecter jusqu’à 64 appareils en simultané et annonce une portée jusqu’à 250 mètres.

À titre de comparaison, l’offre équivalente de Bouygues Telecom est 1€ plus chère et Free pour sa part propose une box 4G à 30€/mois mais avec une limite de 250 Go mensuelle. Comme toutes les offres 4G/5G fixe des opérateurs, cette dernière est réservée aux zones où la fibre n’est pas présente et où l’ADSL est jugé trop peu performants. Orange et Bouygues Telecom sont pour l’heure les seuls opérateurs à proposer une box 5G, Free a cependant laissé pensé qu’il y travaillait.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox