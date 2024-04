Free propose désormais son répéteur WiFi 7 à ses abonnés Freebox Révolution et mini 4K en migration vers la nouvelle offre Pop

Les abonnés fibre Freebox Révolution et mini 4K souhaitant migrer vers la nouvelle Freebox Pop, peuvent commander en même temps le répéteur WiFi 7 bi-band de l’opérateur.

Lancée discrètement fin mars, la nouvelle Freebox Pop WiFi 7 100% Fibre est disponible à la migration depuis la semaine dernière. Ainsi, les abonnés Pop actuels peuvent à présent échanger leur ancien serveur bien que le délai de livraison soit désormais plus long à cause d’une forte demande, mais pas seulement. Les abonnés fibre Freebox Révolution et mini 4K peuvent depuis quelques jours migrer vers la nouvelle Freebox Pop depuis leur espace abonné moyennant 49€ de frais de migration. Et bonne nouvelle, ces derniers peuvent également directement commander un répéteur WiFi 7 de l’opérateur (inclus dans l’offre Pop), en atteste un abonné Freebox Révolution ayant migré mercredi dernier. Ce 15 avril, il a ainsi reçu le player et serveur Pop mais aussi le répéteur.

Migration de la révolution vers la Freebox pop 2024 demandée mercredi et reçue ce Jour 🤩

Je vais pouvoir essayer le wifi 7 de mon Xiaomi 14 😍

Merci Free ❤️ #freebox #freeboxpop pic.twitter.com/ORBnwQjxg4 — MAXMEL33 (@MAXMEL33) April 15, 2024

Lancé avec la Freebox Ultra fin janvier et à contrario de celle-ci, le répéteur WiFi 7 est également Bi-band tout comme le nouveau serveur Pop, il n’intègre donc pas la fréquence 6 GHz. Il permet d’étendre la portée du réseau sans fil dans les habitats de plus de 80 m2. Jusqu’à 3 Répéteurs Wi-Fi 7 supplémentaires peuvent être commandés après souscription (20€/Répéteur).

