Free permet désormais à ses abonnés Freebox Révolution et mini 4K de passer à la Freebox Pop avec WiFi 7

Plusieurs abonnés ont pu passer à la toute nouvelle version du Server Pop en migration depuis un abonnement Freebox Révolution ou mini 4K.

Les abonnés Freebox Pop ne sont pas les seuls à pouvoir profiter du nouveau Server. Des abonnés Révolution et mini 4K peuvent désormais migrer vers le WiFi 7 via la Freebox Pop. Plusieurs internautes et lecteurs d’Univers Freebox ont en effet fait état d’une migration effectuée en milieu de semaine pour au final recevoir leur box ce samedi.

Un délai de livraison très rapide, d’autant plus alors que sur la page dédiée pour les abonnés Pop, il est indiqué qu’il faudra attendre 3 mois pour recevoir le modèle embarquant la dernière norme de WiFi en date. Évidemment, cette migration n’est disponible que pour les abonnés ayant accès à la fibre optique. La migration s’effectue depuis votre espace abonné avec 49€ de frais et, comme l’indique Busyspider, il est possible d’opter pour un Player TV Free 4K (frais d’envoi de 10€ supplémentaires) si vous le souhaitez, mais aussi de passer à l’offre Freebox Pop avec TV ByCanal (44.99€/mois sans engagement) ou rester sur la formule classique (39.99€/mois.

