Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : ça bouge sur les Freebox, les nouveaux abonnés sont gâtés et les anciens ?

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free et Canal+ enrichissent leur partenariat en proposant une nouvelle option Canal+ La Chaîne en Live uniquement pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel. L’abonnement leur est offert les 3 premiers mois. Plus d’infos…

Les offres Canal+ basique et Canal+ Sport sont proposées à un tarif réduit et sans engagement en exclusivité aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel. Canal+Ciné Séries suivra à partir du 25 avril. Plus d’infos…

Sursis pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, ils profiteront d’Amazon Prime sans pub pendant encore 4 mois. Plus d’infos…

Free fait vivre une seconde jeunesse à sa Freebox Révolution et dévoile de nouvelles améliorations et corrections sur son Player. Plus d’infos…

Déploiement d’une nouvelle mise à jour du Player Devialet mais aussi du serveur de la Freebox Delta dont le firmware se met à niveau avec celui l’Ultra.

Free lance une rare mise à jour de son application Freebox Home pour ses abonnés Delta. Plus d’infos… Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux sont disponibles gratuitement, dont un titre sur PC et console pour la première fois (Fallout 76, Demon’s Tilt et Drawn: Trail of Shadows). Plus d’infos… Free ouvre les migrations vers sa nouvelle Freebox Pop WiFi 7. Plus d’infos… De nouveaux films en tout genre débarquent gratuitement sur OQEE Ciné pour les abonnés Free (Grève Party, Kidnapping Mr Heineken, Angry Birds etc). Plus d’infos… OQEE by Free lance un nouveau chatbot pour venir en aide aux abonnés Freebox et Free Mobile 5G. Plus d’infos… Abonnés Freebox : avalanche de promos sur des Smart TV en tout genre, jusqu’à 400€ d’économies. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Une seconde hausse de 1€ en l’espace de deux semaines, les nouveaux abonnés au forfait Série Free devront débourser 11, 99€/mois pendant 1 an pour toujours autant de data incluse(140 Go). Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Passer au nouveau serveur Pop WiFi 7 c’est possible depuis le 9 avril pour les abonnés Freebox Pop. Mais il faudra désormais patienter jusqu’à 3 mois maximum pour le recevoir. Plus d’infos…

Êtes-vous éligibles à la box 4G+ de Free ? L’opérateur met à jour sa carte de couverture interactive. Plus d’infos…

Free lance un nouveau concept store “Free to Play”, une expérience inédite et fun pour les abonnés et prospects. Plus d’infos…

