De nouveaux films en tout genre débarquent gratuitement sur OQEE Ciné pour les abonnés Free

Au programme cette semaine sur OQEE Ciné : un kidnapping incroyable, une grève aux petits oignons, du pastis bien frais, un oiseau rouge colérique, des pirates et des serial killers.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce vendredi 12 avril, de nouveaux films vont fait leur apparition sur OQEE Ciné, le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports. Free présente les nouveautés, lesquelles resteront au catalogue pendant 2 ans :

Alors quelles sont les nouveautés disponibles dès aujourd’hui ? Accrochez-vous, une incroyable histoire vraie et un face-à-face tendu entre Anthony Hopkins en magnat de la bière et Sam Worthington en malfrat, débarque. Kidnapping Mr Heineken révèle les dessous de l’enlèvement qui a obtenu en 1983 la rançon la plus importante jamais requise pour la vie d’un homme…

Dans la comédie Grève Party, les habitants d’un petit quartier retrouvent l’enthousiasme de la lutte et de la communauté. Une galerie de portraits savoureux interprétés entre autres par Bruno Solo, Vincent Elbaz, Daniel Russo, Aure Atika, Patrick Bosso…

Vous allez aimez connaître Christian et Gilbert. Dans Les Municipaux 2.0, les Chevaliers du Fiel sont adeptes des débats de fond accompagnés d’un pastis.

Mais pourquoi les Angry Birds sont-ils aussi méchants ? A revoir, “ce film révèle l’origine délirante de ce mauvais caractère. Sur leur île, les oiseaux naïfs se font dérober leurs œufs par les fourbes cochons verts. Red, le plus colérique des volatiles, décide d’opérer une mission de sauvetage avec ses compères Chuck et Bomb”, présente le Portail Free.

Et si pendant vos enfants avaient quartier libre afin d’explorer une île déserte ? Des bandes rivales dans Hirondelles et Amazones s’affrontent pour s’approprier un ilôt, mais devront s’unir face à un vraie menace.

Et pour finir en beauté, dans la saga d’horreur Urban Legend, “un psychopathe s’inspire de légendes urbaines pour décimer de manière créative les étudiants d’un campus ou les comédiens sur un plateau de tournage. Fausses pistes et surprises macabres en tous genres avec Jared Leto, la sublime Eva Mendes et l’effrayant Freddy “les griffes de la nuit” himself !”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox