Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux sont disponibles gratuitement, dont un titre sur PC et console pour la première fois

La licence Fallout est mise à l’honneur et Prime Gaming permet aux joueurs PC mais aussi Xbox Series et One d’obtenir gratuitement l’un de ses opus.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, trois nouveaux titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant 33 jours et y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Pour cette semaine, ce sont trois jeux PC et, surprise, une version sur Xbox qui sont proposés.

A l’occasion du lancement de la série Fallout sur Prime Video, vous pouvez ainsi récupérer gratuitement Fallout 76 sur PC, mais aussi sur XBox ! Vingt-cinq ans après la chute des bombes, vous et vos camarades Vault Dwellers, choisis parmi les meilleurs et les plus brillants du pays, émergez dans l’Amérique post-nucléaire le Jour de la Réclamation, en 2012. Jouez en solo ou joignez-vous à plusieurs pour explorer, rechercher, construire et vaincre les plus grandes menaces du désert. Explorez un vaste désert dévasté par la guerre nucléaire dans cet ajout multijoueur en monde ouvert à l’histoire de Fallout. Découvrez le monde le plus vaste et le plus dynamique jamais créé dans l’univers légendaire de Fallout.



Surprise assez bienvenue, le titre est proposé sur PC mais aussi sur Xbox Series et One. Pour le récupérer, il vous faudra vous rendre sur la page Prime Gaming pour accéder à un code à saisir dans le store Microsoft ou Xbox en suivant les instructions données par Amazon.

Turbo-Charged Pinball est de retour ! Mis à jour avec de plus gros sprites, plus de méchants, plus de secrets et bien sûr plus de balles. Demon’s Tilt repousse les limites du flipper vidéo avec des éléments de shoot ’em up et hack n’slash. A vous d’essayer !



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Situé quelques années avant les événements de The Painted Tower et Dark Flight, Drawn: Trail of Shadows emmène les joueurs dans un voyage magique à travers un passé lointain. Participez à l’histoire en suivant des indices disséminés dans les tableaux pour sauver un garçon doté du pouvoir de créer des mondes en peinture. Découvrez et affrontez la source du mal qui cherche à s’emparer de ce pouvoir…



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris Fallout 2.

