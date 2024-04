Une nouvelle réforme de l’audiovisuel public poussée par le gouvernement

La création d’une holding de l’audiovisuel public fait l’objet de nombreuses tractations au sein de l’exécutif et du Parlement.

Un projet de longue date soutenu par Rachida Dati, ministre de la Culture, qui est en faveur d’une “gouvernance unique” dès cette année pour l’audiovisuel public. La proposition a déjà été adoptée au Sénat, via un texte de Laurent Lafon, qui est au centre du projet du gouvernement. Malgré l’opposition de la gauche et de l’ancienne ministre Rima Abdul Malak, ce texte avait notamment pour ambition de créer “France Médias”, qui serait composée de quatre filiales, à savoir France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA.

La présidente de la commission des affaires culturelles affirme que des dispositions sont prises “pour être en mesure d’examiner le texte à partir du 15 mai, sous réserve de son inscription” et une source gouvernementale explique des transactions sont en cours pour que le texte soit examiné après le projet de loi agricole et sur la fin de la vie. Si le sénateur à l’origine du texte concerné plaide pour un examen intégral, le gouvernement prévoit de se concentrer sur le premier chapitre consacré à cette réforme précise et délaisser les autres volets.

