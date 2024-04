Orange baisse le prix de ses Livebox pour les nouveaux abonnés

Les Livebox Up et Max désormais moins chères durant la période promotionnelle de 6 mois. L’opérateur cherche à mieux recruter sur le fixe après la perte de 115 000 abonnés en 2023.

Après avoir augmenté à plusieurs reprises ses prix couvert de l’inflation et réduit à 6 mois la période de promotion au lieu de 12 mois sur ses offres Livebox, Orange fait le choix de baisser cette fois ses tarifs sur ses offres Livebox Up et Max. En marge du lancement de son nouveau player TV et de son forfait duaplay sans TV, l’opérateur historique fait le choix de réduire le prix de l’abonnement durant la période promotionnelle destinée à attirer les nouveaux clients. Il faut dire qu’en 2023, le FAI s’est montré à la peine sur le fixe avec la perte de 115 000 abonnés, la faute en partie à la hausse de ses prix.

Ainsi, la Livebox Up passe de 33,99€ par mois à 29,99€ par mois pendant 6 mois, soit une baisse de 4 euros et une économie de 24 euros sur la période. Le tarif hors promotion ne change pas, soit 51,99€/mois en fibre et 47,99€/mois en ADSL.

Pour sa part la Livebox Max, seule offre de l’opérateur à intégrer le nouveau décodeur TV6, soit son tarif baisser de 5 euros les 6 premiers mois de 39,99€ à 34,99€ par mois, soit une économie de 30 euros. Le prix de cet abonnement premium ne bouge pas non plus après les 6 mois, il faudra compter 57,99€/mois en fibre et 53,99€/ en ADSL.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox