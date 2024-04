Orange lance une nouvelle offre 100% fibre sans TV, le strict minimum à un tarif plutôt élevé

L’opérateur historique a lancé une nouvelle offre dualplay avec sa Livebox dans le cadre d’une série spéciale, uniquement disponible en fibre avec des débits limités à 400 Mb/s.

Si vous n’avez besoin que d’une connexion internet, une offre dualplay sans TV pourrait vous intéresser. Orange vient de lancer sa Série Spéciale “Just Livebox” proposant simplement des débits allant jusqu’à 400 Mbit/s (upload et download), le WiFi 5 et les appels illimités vers les fixes en France Métropolitaine et DOM.

Pas de TV donc dans cette offre uniquement disponible pour les foyers éligibles à la fibre. Elle est proposée à 19.99€/mois pendant 6 mois puis 33.99€/mois avec un engagement de 12 mois, un tarif plus élevé d’un euro par mois que celui de la Bbox Fit, offre dualplay concurrente de Bouygues Telecom qui propose les mêmes services.

Le prix peut cependant sembler assez cher au vu du contenu, notamment à cause de la période de promotion assez courte. À titre de comparaison, la Freebox Révolution Light propose 200 chaînes et 1 Gbit/s en download pour 29.99€/mois, sans engagement. Cependant, on peut noter que l’offre Livebox Fibre classique de l’opérateur historique (500 Mb/s symétriques et 140 chaînes) est proposée à 24.99€/mois puis 42.99€/mois au bout de 6 mois, avec engagement de 12 mois.

