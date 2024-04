Abonnés Freebox : avalanche de promos sur des Smart TV en tout genre, jusqu’à 400€ d’économies

Après avoir intégré une nouvelle gamme de téléviseurs Samsung à sa boutique dédiée aux abonnés Freebox, Free propose de nombreuses offres de remboursement sur divers modèles.

L’occasion de réaliser des économies si vous devez changer de Smart TV ou avez besoin d’un appareil supplémentaire. De nombreuses offres de remboursement sont désormais proposées sur une large sélection de téléviseurs connectés Samsung. La plus élevée concerne le téléviseur The Frame QLED, à hauteur de 400€ pour un modèle dont le premier versement est de 569€ puis 29.99€ en mensualités pendant 30 mois.

D’autres modèles plus classiques sont concernés avec des promotions alléchantes, ainsi, 200€ remboursés sur demande sur les nouveaux téléviseurs QLED Q60D 85 et 75 pouces. Certains appareils comme le modèle CU7105 bénéficie d’une offre de remboursement couplées à une remise immédiate, ce qui fait que sur ce modèle précis, on peut ainsi économiser 340€. Le montant du remboursement varie selon les modèles.

Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

