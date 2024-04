OQEE by Free lance un nouveau chatbot pour venir en aide aux abonnés Freebox et Free Mobile 5G

“Besoin aide ? Découvrez notre nouveau chatbot en ligne Spécialement conçu pour vous aide”, annoncent ce 11 avril les équipes d’OQEE by Free sur X. Les abonnés Freebox ou Free Mobile 5G dont l’application TV de l’opérateur est incluse dans leur offre, peuvent donc dès à présent se rendre sur le site de l’assistance d’OQEE pour toute suggestion, problème ou remarque. Le chatbot est à retrouver dans la bulle en bas à droite de la page d’accueil.

Les abonnés peuvent ainsi essayer de trouver une solution par exemple en cas de problème de connexion ou de messages d’erreur sur le player video, et ce pour n’importe quel support utilisé que ce soit le Player Pop, Smart TV, web, Android TV, Fire OS, iOS, Android, Apple TV. Des articles de l’assistance peuvent dans un premier temps être proposés, avant qu’une batterie de questions permettent au système d’en savoir plus. Il sera alors demandé par exemple, vos identifiants Freebox, adresse mail et le numéro de version d’OQEE

