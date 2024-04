La filière Française vient en aide à l’Ukraine pour reconstruire ses réseaux

Le conflit a entraîné des dommages importants sur les infrastructures télécoms Ukrainiennes, à hauteur de 2.3 milliards de dollars et Infranum vient de signer un accord pour réparer et moderniser le réseau.

Un travail en préparation depuis plus d’un an, avec des échanges entre le président d’Infranum et la Vice-Ministre ukrainienne de la transformation digitale. Un accord vient d’être signé ce 10 avril et fixe le cadre d’une collaboration étroite entre le Gouvernement ukrainien et la filière française des infrastructures numériques pour mettre en place cette stratégie de reconstruction et de modernisation de ces infrastructures sur place.

Les dommages sont importants et variés : destruction ou détérioration des réseaux Internet des opérateurs de téléphonie fixe, des réseaux radios des opérateurs mobiles, des autres structures et équipements liés, soit environ 3 200 stations de télécommunications dont certaines ont pu être remises en service et plus de 60.000 km de fibre optique. Et si la réparation de ces infrastructures est importante, c’est aussi l’occasion de les moderniser.

L’intervention se déroulera d’abord via 2 étapes : une étude préliminaire, réalisée par des cabinets français avec des partenaires locaux. Elle établira un état des lieux technique, juridique et institutionnel pour déterminer les limites et possibilités dans le contexte actuel, et pour quantifier les besoins en investissement. Elle débouchera sur l’anticipation des conditions de succès de ces projets d’infrastructures numériques, la définition de différents scénarios de financements et des modèles économiques sous-tendant l’exploitation de ces réseaux. Elle devrait débuter d’ici la fin avril.

Viendra ensuite un projet-pilote, de 8 mois maximum. Il consistera à apporter une couverture réseau à très-haut débit sur une localité cible pertinente. L’objectif est de démontrer la faisabilité concrète du déploiement des infrastructures numériques en Ukraine dans le cadre du partenariat établi entre les acteurs français et ukrainiens.

