Orange lance officiellement son nouveau player Livebox baptisé “TV 6”, sans Android TV

Quelques jours après que son design a fuité, Orange rend disponible son tout nouveau décodeur dans son offre Livebox Max.

Un design assez proche des Livebox 6 et 7 de l’opérateur et qui était déjà apparu en Pologne en novembre dernier. Orange propose ainsi son nouveau “décodeur TV 6” dans son offre haut de gamme. Si ce dernier annonce “une expérience TV incroyable et fluide” et “encore plus rapide” grâce à un processeur plus rapide que le modèle précédent, il ne tourne pas sous Android TV comme le fait sa version Polonaise. Orange avait pourtant expliqué ne pas exclure le lancement d’un player tournant sous l’OS de Google en fin d’année dernière, ce ne sera visiblement pas pour cette fois.

Le système maison d’Orange développé par Soft-at-Home reste d’actualité et l’interface TV reste la même. Le décodeur TV 6 est compatible WiFi 6, UHD et Atmos et peut également être relié en Ethernet à la box. Il embarque par ailleurs un port HDMI 2.1 et une prise antenne pour le relier à la TNT si besoin. Le modèle utilise Alexa et permet ainsi d’être contrôlé à la voix. Bien sûr, une télécommande classique est fournie avec l’appareil.

Il est pour l’heure proposé dans l’offre Livebox Max, soit la plus premium des box de l’opérateur qui propose le WiFi 6E, un débit allant jusqu’à 5 Gbit/s en téléchargement (1Gbit/s en upload) et 140 chaînes TV incluses pour 34.99€/mois pendant six mois puis 57.99€/mois avec un engagement de 12 mois.

