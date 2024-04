Clin d’oeil : les pubs d’Iliad débarquent déjà sur Prime Video

A peine dévoilé, le nouveau spot publicitaire d’Iliad Italia s’affiche sur Prime Video. La plateforme de streaming intègre depuis le 9 avril des publicités dans ses contenus.

Iliad ne perd pas le nord en Italie et profite de l’arrivée de la publicité sur Prime Video pour y lancer pour la première fois son tout nouveau spot publicitaire dans un format de 15 secondes issu de sa campagne de communication Enter to Believe, révèle UniversoFree. Comme en France, il faudra désormais payer une option pour s’affranchir de la publicité pendant les films et séries visionnés.

Cette nouvelle publicité d’Iliad Italia est également diffusée depuis le 9 avril à la télévision dans une version plus longue et ce jusqu’à la mi-mai, en plus d’une planification omnicanale qui impliquera le web, la radio, la presse, les réseaux sociaux et les points de vente de la marque.

“Si dans le premier épisode les clichés désagréables sur les blind dates ont été gommés grâce à la valeur de la transparence d’Iliad, avec le lancement de ce nouveau spot c’est la clarté qui est à l’honneur. Un jeune homme se retrouve dans un cabinet médical pour demander une ordonnance, préparé à l’idée de devoir déchiffrer l’habituelle écriture incompréhensible. Pourtant, en lisant celle-ci “Chiarox deux fois par jour”, il est émerveillé par la clarté de la prescription médicale”, Iliad se moque donc une fois de plus d’une expérience commune pour raconter à quel point la clarté de ses offres un pilier pour lui.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox