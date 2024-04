Free fait vivre une seconde jeunesse à sa Freebox Révolution depuis le lancement de son offre “Light”, entre améliorations et corrections

Free dévoile les améliorations et corrections apportées par une nouvelle mise à jour du Player de la Freebox Révolution.

Infatigable et plus que jamais d’actualité, la Freebox Révolution continue de séduire les nouveaux abonnés et de satisfaire les anciens, encore plus depuis le lancement de l’offre Freebox Révolution Light sans TV by Canal fin janvier au prix fixe de 29,99€/mois avec 1 Gbit/s en download et 600 Mbit/s, largement suffisant pour une utilisation décente.

Afin d’accompagner ce nouveau cycle de vie de sa box iconique lancée en 2010, Free a lancé une mise à jour importante début mars avec une réorganisation de la page d’accueil de son interface et l’intégration notamment d’un mode veille rapide.

Ce 10 avril, Free a lancé une seconde mise à jour du player Révolution et en dévoile le contenu, preuve qu’il n’est pas prêt de délaisser cette box qui compte encore beaucoup dans sa stratégie de recrutement et fidélisation. Xavier Niel nous l’avait confié lors d’une interview en marge du lancement de la Freebox Ultra le 30 janvier 2024 : “nous sommes contents que nos abonnés Freebox Révolution gardent leur box”. L’opérateur cherche ç contenter chacun de ses abonnés sans chercher à les migrer vers une offre plus chère.

Voici les évolutions apportées par la nouvelle mise à jour 1.3.35 du player de la Freebox Révolution :

Améliorations

Les menus Mes Vidéos, Mes Musiques et Mes Photos ont été réintroduits sur la page d’accueil, ils sont maintenant disponibles en cliquant sur Multimédia > Mes Fichiers.

Depuis les changements liés à la veille dans la dernière mise à jour, le Freebox Player ne s’éteignait plus au bout d’un certain temps d’inactivité en regardant la télévision. Ce comportement a été réintroduit, au bout de 5 heures d’inactivité (sauf si le délai de mise en veille a été réglé sur une valeur supérieure dans les réglages).

Corrections

Le support du cast pour YouTube et Netflix ne fonctionnait plus.

La lecture d’un flux dans Prime Video pouvait planter l’application.

Après quelques vidéos lues dans l’explorateur de fichiers, l’erreur “Vidéo non supportée” pouvait s’afficher systématiquement.

Une erreur “Vidéo non supportée” pouvait s’afficher au démarrage de la lecture de certains fichiers au format mkv.

Changement de la page d’accueil par défaut du Navigateur Web sur le moteur de recherche DuckDuckGo, l’ancienne page du portail Free n’étant plus disponible.

La sauvegarde de la dernière position de lecture d’une vidéo pouvait ne plus fonctionner après quelques milliers de lectures d’enregistrements ou vidéos dans l’explorateur de fichiers.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox