Interview Xavier Niel : “nous sommes contents que nos abonnés Freebox Révolution gardent leur box”

Dans une interview accordée à Univers Freebox lors du lancement de la nouvelle Freebox Ultra, le fondateur de Free est revenu sur la simplification des offres fixe de l’opérateur mais aussi sur sa volonté de contenter chacun de ses abonnés sans chercher à les migrer vers une offre plus chère.

En marge du lancement la Freebox Ultra, Free a également revu sa gamme d’offres fixe avec le lancement d’un abonnement Freebox Révolution Light et la disparition de la Freebox Delta, l’occasion pour Xavier Niel de revenir en notre compagnie sur la stratégie de Free, et sa volonté de répondre aux attentes de ses abonnés, mais aussi d’aborder un sujet important, la migration. Sur ce point, le fondateur de Free assure ne pas chercher à pousser ses abonnés Freebox Révolution et Pop à basculer vers son nouveau bébé et explique pourquoi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox