Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom vont monter sur le ring pour rafler 2,3 millions d’abonnés mobile supplémentaires

Les quatre opérateurs nationaux lorgnent le rachat de La Poste Mobile, actuel cinquième opérateur mobile français. La candidature de Free et Orange s’avère très surprenante.

Qui reprendra les 51% de La Poste dans le MVNO La Poste Mobile ? S’il est encore trop tôt pour le dire, les candidats au rachat semblent plus nombreux que prévu. Si Free ou plutôt Xavier Niel, s’est déjà lancé dans la course officiellement, il est rejoint aujourd’hui par ses trois grands rivaux, selon les informations de Capital.

SFR qui détient les 49% restants du capital du 5e opérateur mobile français se présente comme le candidat le plus naturel à cette reprise, mais l’opérateur est aujourd’hui assez lourdement endetté, ce qui pourrait potentiellement le refréner à l’heure où sa maison-mère, Altice, cherche à réduire sa dette en vendant certaines de ses activités. Le groupe pourrait d’ailleurs vendre sa fibre en France pour 10 milliards d’euros.

De son côté, Bouygues Telecom pourrait continue ses emplettes dans le secteur des MVNO et ainsi étendre un peu plus son parc avec l’acquisition d’Euro Information Telecom (Auchan Télécom, NRJ Mobile, Cdiscount Mobile CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile) en 2021, ce qui lui a permis de dépasser Free Mobile en nombre d’abonnés, derrière SFR.

Pour Free, il s’agirait de repasser devant son concurrent en cas de succès grâce au gain des 2,3 millions d’abonnés de La Poste Mobile. L’opérateur de Xavier Niel comptait fin septembre 2023 près de 14,8 millions d’abonnés sur le segment contre 15,8 millions pour celui de Martin Bouygues. Malgré tout, Free Mobile ne s’est jamais montré intéressé par un MVNO, et n’a jamais eu comme stratégie d’investir pour acquérir un portefeuille d’abonnés. Idem pour Orange qui ferait figure de candidat surprise, lui qui compte plus de 20 millions d’abonnés loin devant ses rivaux. Selon des experts, les deux opérateurs pourraient avoir comme seul intérêt de faire grimper les enchères, surtout qu’une cohabitation avec SFR semble très compliquée.

Lancé en 2011, La Poste Mobile est à vendre depuis quelques semaines malgré sa croissance et rentabilité actuelle. Le groupe public cherche à céder sa participation avec la volonté de continuer à distribuer la marque à l’avenir dans ses bureaux de poste sans changer son identité, a t-il confirmé et d’ajouter “avoir entamé une réflexion sur l’évolution du capital de La Poste Mobile ayant pour objectif de valoriser la réussite de la marque, leader du marché français des opérateurs virtuels, et d’accélérer son développement.»

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox