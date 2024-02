Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : ça bouge bien sur Freebox TV, des arrivées bienvenues, un forfait mobile à 10,99€ débarque

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Freebox Ultra : Free permet désormais de commander son nouveau Pocket Wi-Fi 4G à tous les abonnés. Plus d’infos…

Freebox Ultra : Free offre les frais de migration aux abonnés Freebox Crystal et One. Plus d’infos… Free lance une nouvelle version de Freebox OS 4.8 pour ses abonnés Ultra, avec des nouveautés comme le mode Eco-WiFi, la gestion du WiFi 7, le mode veille profonde ou encore un menu SFP/réseau local. Plus d’infos… La Freebox Ultra permet d’héberger des machines virtuelles comme la Delta et de configurer un VPN. Plus d’infos… Nouveauté très attendue, Il est enfin possible d’effectuer une recherche sur l’application Oqee pour le web. Plus d’infos… Le nouveau service TF1+ est arrivé sur les Freebox Révolution et Delta-Devialet. Plus d’infos… Free lance 4 nouvelles chaînes de sport et les offre en février à tous ses abonnés Freebox : Athlé TV, Rugby Zone, Futsal Zone et Fight Nation. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Free Mobile 5G : des nouveautés disponibles dès maintenant sur Oqee Ciné comme Angry birds, le film, et son spectacle Bon chienchien, le spectacle de Thomas VDB. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : un nouveau jeu PC gratuit à récupérer. Ils s’agit de Missile Command: Recharged qui reprend le jeu d’arcade classique et y ajoute quelques couches de punch et de piquant. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance une nouvelle offre Série Free à 10,99€/mois (110 Go) face à la férocité de ses rivaux. Plus d’infos…

Il est désormais possible de se procurer le Samsung Galaxy A15 5G sur la boutique de Free Mobile. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Freebox Ultra, il est obligatoire de choisir le Player TV 4K Pop pour accéder à Canal+ La chaîne Live incluse. Plus d’infos…

De nombreux abonnés Freebox reçoivent un mail de Free annonçant “une consultation suspecte de vos données personnelles”. Plus d’infos… Freebox Ultra : Free va vous permettre d’échanger votre répéteur WiFi 5 avec celui compatible WiFi 7. Plus d’infos… Free va dévoiler une liste des disques NVMe compatibles avec la Freebox Ultra. Plus d’infos… Pas besoin de switch, la Freebox Ultra dispose d’un SFP+ auto-alimenté et permet d’intégrer un module SFP+ vers RJ45. Plus d’infos… Les premières migrations vers la Freebox Ultra commencent à arriver à bon port. Plus d’infos… De premiers abonnés Freebox Ultra dévoilent leur test de débit, la nouvelle box de Free tue bien le game. Plus d’infos… Découvrez la nouvelle campagne de pub TV de la Freebox Ultra. Plus d’infos… Interview Xavier Niel : nouveaux abonnés et migrations, tout le monde aura-t-il sa Freebox Ultra rapidement ? Découvrez l’intérieur de la Freebox Ultra complètement désossée. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox