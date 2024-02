Les premières migrations vers la Freebox Ultra commencent à arriver à bon port

De premières abonnés Freebox en migration commencent à recevoir la nouvelle Freebox Ultra moins de 10 jours après son lancement.

Jusqu’à trois mois de délai, c’est ce qu’indique Free lors que l’un de ses abonnés Freebox Pop, mini 4K, Delta ou Révolution cherchent à migrer vers la nouvelle offre Freebox Ultra ou Ultra Essentiel. L’une des raisons évoquées par son fondateur Xavier Niel, est la demande significative lors d’un lancement : “si on a 1 million de demandes de migration d’un coup, on ne saura pas les traiter”. Pour fluidifier les envois, Free a mis en place une liste d’attente et donne désormais des délais de livraison, “cela permet de chacun de savoir comment cela avance”.

Aujourd’hui, si les nouveaux abonnés sont systématiquement livrés, l’opérateur commence également à envoyer de premières Freebox Ultra aux abonnés en migration. Certains l’ont déjà reçue depuis quelques jours. Selon l’outil de suivi indépendant Freetoosurtoo, 8% des commandes (migration Freebox Ultra) du 30 janvier ont été aujourd’hui honorées, et même 14% pour l’offre Essentiel.

Lorsque la box est expédiée, Free envoie un mail aux abonnés concernés pour leur annoncer une livraison dans les prochains jours. L’opérateur précise également que “les nouveaux tarifs et conditions de votre offre s’appliquent dès aujourd’hui. Votre nouveau forfait Freebox Ultra s’établit désormais au tarif mensuel de 59,99€/mois”. Il est utile de rappeler que l’année de promotion ne s’applique pas pour les abonnés en migration. Si vous êtes abonné à l’offre Multi-TV, Free indique par ailleurs que le second boitier TV ainsi que sa connectique mis à disposition, sont à conserver et fonctionnera avec la nouvelle Freebox Ultra.

