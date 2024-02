Freebox Révolution, One et Devialet : Free ajoute de nouvelles radios sur des thématiques variées

De nouvelles radios viennent d’être ajoutées sur la Freebox, dont la nouvelle radio d’info du Figaro.

Neuf nouvelles radios ont rejoint la rubrique dédiée sur les Freebox Révolution, One et le Player Devialet, et rejoignent les centaines déjà disponibles. Toutes sont éditées par FG, un groupe qui proposait déjà de nombreuses thématiques sur la Freebox. Pour découvrir ces nouvelles webradio, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Musique” puis “Radios” des Freebox Delta-Devialet, One et Révolution. Ce service n’est pas disponible sur les Player Freebox Mini 4K et Pop.

Les nouvelles radios qui viennent d’être ajoutées par Free :

Melody Douce : 50 ans de chansons sensuelles et vintages vous attendent

Melody radio vintage :Rejoignez la machine à remonter le temps de Melody Radio et découvrez les plus belles chansons des années 60 aux années 80 !

Le Figaro radio : il s’agit de la nouvelle radio généraliste proposée par la rédaction du Figaro, qui offre une programmation variée centrée sur le décryptage de l’actualité.

My Zen radio : cette radio aborde des sujets de méditation, yoga, bien-être et spiritualité. Un voyage intérieur pour votre relaxation.

Melody in Paris : une description tout en anglais pour cette radio qui diffuse 100% de chansons françaises, “Want to listen to a 100% French vintage playlist? Melody In Paris gives you your essential dose of France.”

Découvrez comment utiliser le service Radio sur le Player Devialet

Plusieurs centaines de radios sont en effet disponible sur votre Player Devialet. Vous pouvez y retrouver bien sûr toutes les stations les plus connues mais cela va bien au delà. Vous pouvez ainsi y découvrir toutes les playlists pour vos soirées, que ce soit les 80’s, de l’électro, ou un artiste en particulier, tout est disponible. Avec une enceinte haut de gamme, votre Player Devialet devient le système de son idéal. On vous montre comme ça marche dans notre tuto vidéo.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox