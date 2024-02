Interview Xavier Niel : Comment Free a réussi à intégrer la chaîne Canal+ dans l’offre Freebox Ultra

Des livraisons de Freebox Ultra qui seront rapides pour les nouveaux mais aussi pour les anciens abonnés ?

En marge du lancement de la Freebox Ultra ce mardi 30 janvier au siège de Free, Xavier Niel a accordé une interview à Univers Freebox. Le temps était limité mais nous avons essayé de poser un maximum de questions qui intéressent les abonnés. C’est ainsi que le fondateur de Free nous a fait plusieurs révélations durant cet échange, notamment l’annonce d’un nouveau Player qui sera lancé dans les prochains mois

Aujourd’hui nous nous intéressons à une des surprises majeure annoncé lors du lancement de la Freebox Ultra, à savoir l’intégration de la chaîne Canal+ Live (donc le canal 4 de la Freebox, sans le replay). Un contenu qui, a lui seul, coute 15€ si on s’y abonne séparément. Après avoir déjà intégré les chaînes de TV by Canal (anciennement Canalsat Thématiques) dans les Freebox Révolution, Delta et Ultra, Free est donc le seul à intégrer la chaîne premium Canal+. Mais comment Free a-t-il réussi ce tour de force et pourquoi ce choix, c’est la question que nous avons posé à Xavier Niel. Découvrez sa réponse en vidéo :



