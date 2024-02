Freebox Ultra : Free offre les frais de migration à certains abonnés

Les abonnés Freebox Crystal/V5 et One ne payeront pas de frais de migration s’ils optent pour la Freebox Ultra.

Disponible en migration pour les Freenautes depuis son lancement le 30 janvier dernier, la Freebox Ultra commence à être livrée malgré un délai maximum annoncé de 3 mois. Pour basculer vers une offre Ultra ou Ultra Essentiel, l’opérateur facture des frais de migration de 49€ peu importe l’ancienneté. Cependant il existe des cas précis pour lesquels ces frais sont offerts, ainsi les abonnés Freebox Crystal/V5 dont la box n’est pas compatible avec la fibre et Freebox One souhaitant migrer vers l’offre premium de l’opérateur, peuvent dès à présent migrer gratuitement.

La démarche à suivre est on ne peut plus simple, il suffit de se rendre sur son espace abonné et d’effectuer la demande. Un outil de suivi sera alors affiché pour suivre la mise à disposition de la commande.

Free a donc décidé de ne plus récompenser la fidélité de ses anciens abonnés. Auparavant il offrait les frais de migration vers son offre Delta avec Player Pop ou Devialet à ses abonnés de plus de 5 ans.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox