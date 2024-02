La Freebox Ultra corrige un défaut de sa grande soeur grâce à une nouveauté “sur demande”

Pas besoin de switch, la Freebox Ultra dispose d’un SFP+ auto-alimenté et permet d’intégrer un module SFP+ vers RJ45.

Afin de permettre aux abonnés d’exploiter au maximum toutes ses potentialités et notamment ses 8 Gbit/s symétriques, la Freebox Ultra est équipée d’une connectique dernière génération, de quoi faire oublier la Freebox Delta.

Le Server Ultra dispose ainsi de quatre ports Ethernet 2,5 Gbit pour connecter vos équipements en filaire mais aussi de deux ports SFP, l’un réservé à la fibre et l’autre dédié au réseau local. Mais cela ne s’arrête pas là puisque Free va proposer sur demande un module SFP+ to RJ45e depuis l’espace abonné. C’est en tout cas ce qu’indique sa nouvelle brochure tarifaire, même si ce n’est pas encore le cas puisque la boutique d’accessoires n’a pas encore été ouverte pour les abonnés Ultra.

Quoiqu’il en soit, c’est désormais officiel et même confirmé par la team core de Free, la Freebox Ultra permet de passer en RJ45 via son port SFP+ de manière optimale, ce qui n’est pas le cas de la Freebox Delta qui fournit une puissance électrique trop faible pour les adaptateurs, rappelle MacGeneration. Grâce à cette nouveauté, le serveur Ultra va séduire par exemple un certain nombre d’utilisateurs Apple disposant d’un iMac, Mac Pro ou Mac mini équipés d’une prise à 10 Gb/s et qui passent par du RJ45. Comme le soulignent nos confrères, la majorité des adaptateurs Tunderbolt propose cette prise. Et pour ceux qui se posaient la question, le serveur Ultra dispose d’un SFP+ auto-alimenté, il n’est dons pas nécessaire d’installer un switch.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox