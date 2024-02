Abonnés Freebox et Free Mobile 5G : des nouveautés disponibles dès maintenant sur Oqee Ciné

Cette semaine, vous avez des rendez-vous avec le rire sur Oqee Ciné. En famille ou entre adultes, animation, comédie française ou stand up, c’est comme vous voulez.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G et aux abonnés Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce 26 janvier, de nouveaux contenus font leur apparition, et force est de constater qu’il y en a pour tous les goûts, de la comédie déjantée au polar , le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports.