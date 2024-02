Freebox Ultra : Free va vous permettre d’échanger votre répéteur WiFi 5 avec celui compatible WiFi 7

En cas de migration vers la Freebox Ultra, vous avez pu conserver votre répéteur WiFi compatible avec votre ancienne Freebox. Free vous invite à être patient pour pouvoir simplement l’échanger avec le modèle WiFi 7.

Pour étendre la portée de la connexion à l’ensemble d’un logement, si celui-ci est très grand (plus de 80m²), Free propose des répéteurs compatibles avec ses Freebox depuis le lancement de la Freebox Pop. Certains ont ainsi pu obtenir des modèles compatibles WiFi 5 et les conserver même en effectuant une migration vers la toute nouvelle Freebox haut de gamme.

Cependant, cette dernière propose du WiFi 7 et les modèles cités plus haut ne sont pas compatibles, il est donc nécessaire d’obtenir un nouveau modèle de répéteur qui lui supporte cette toute nouvelle norme. Sur l’espace abonné, où il est possible de commander un nouveau répéteur, Free affiche un message invitant les abonnés dotés d’un ancien répéteur à faire preuve d’un peu de patience.

“Si vous êtes actuellement détenteur d’un répéteur WiFi 5 et n’avez pas besoin d’un répéteur supplémentaire, vous aurez prochainement la possibilité de l’échanger contre un répéteur WiFi-7 sur votre espace abonné. Dans ce cas là, nous vous conseillons de patienter et de ne pas en commander un nouveau“. Une alerte bienvenue puisque la commande d’un répéteur supplémentaire coûterait 20€ alors que l’échange devrait être gratuit.

