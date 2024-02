Free Mobile lance une nouvelle offre Série Free à 10,99€/mois face à la férocité de ses rivaux

Free Mobile baisse de 2 euros le prix de son offre Série Free pour les nouveaux abonnés tout en diminuant la data incluse de 30 Go.

Moins chère mais avec moins de data. Face aux nouvelles offres 100 Go à 11,99€/mois de Red by SFR et B&You, Free Mobile réplique ce 7 février en revoyant son offre Série Free. De 140 Go à 12,99€/mois pendant 1 an, ce forfait passe à 110 Go pour 10,99€/mois.

Le Série Free conserve également la même enveloppe de roaming, soit 18 Go et ne propose qu’une connectivité 4G. Il a cependant déjà été enrichi fin 2023 en devenant enfin compatible avec la VoWiFi et la VoLTE. Une fois les 12 premiers mois passés, les abonnés basculeront sur l’offre Free Mobile à 19.99€/mois avec 250 Go en 5G.

