Free Mobile propose un nouveau smartphone entrée de gamme de Samsung compatible 5G

Il est désormais possible de se procurer le Samsung Galaxy A15 5G sur la boutique de Free Mobile.

Pour les budgets plus modestes, Samsung propose sa gamme Samsung Galaxy A, avec un plusieurs modèles. Le tout récemment lancé Samsung Gaalxy A15 vient d’intégrer les smartphones proposés par Free Mobile et fait office de proposition abordable avec des capacités tout de même intéressantes.

Il est proposé dans deux coloris : Bleu et Bleu Nuit, avec 128 Go de stockage. Au comptant, il revient à 249€, mais en optant pour Free Flex, vous pouvez échelonner le paiement et payer 59€ à la commande puis 6.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat de 22€. Si vous êtes connecté avec vos identifiants Free Mobile, passer par Free Flex vous permet de payer 29€ lors de la commande puis 7.99€/mois, avec une option d’achat à 28€.

Une des principale évolution dans la gamme est l’intégration d’un écran Super AMOLED de 6.5 pouces avec un taux de rafraichissement de l’écran de 90Hz. Côté photographie, comptez sur un triple capteur avec 50 Mp en capacité principal en grand angle, accompagné d’un capteur Ultra Grand Angle de 5 MP et d’un capteur Macro de 2MP. Pour les selfies, c’est un capteur de 13 Mp qui équipe le devant de l’appareil. Niveau performances, le Galaxy A15 embarque 4 Go de RAM et un Dimensity 6100+ de Mediatek. Enfin, niveau batterie, comptez sur 5000 mAH, de quoi permettre une autonomie solide.

