Canal+ et UGC lancent une offre TV et cinéma illimitée pour les jeunes à moins de 26€

Canal+ et UGC dévoile un abonnement à moins de 26 euros par mois pour “favoriser l’accès des jeunes à la culture”.

Tout le cinéma dans une offre. Canal+ et UGC s’allient pour proposer une offre aux moins de 26 ans. Cette offre permet de cumuler les avantages du cinéma et de la télévision. En effet, l’abonnement contient la carte UGC Illimité ainsi que l’accès aux chaînes de Canal+. Tout cela pour moins de 26 euros par mois pendant un an. Cette offre permet une économie d’une vingtaine d’euros mensuelle. En effet, l’offre Canal+ pour les moins de 26 ans est facturée 13,99 euros par mois contre 27,99 euros, de son côté la carte UGC coûte 11,95 euros par mois contre 19,90 euros. L’offre est réservée aux 5 000 premiers abonnés et sera disponible jusqu’au 30 juin 2024.

« Nous avons remarqué que les gros consommateurs de films au cinéma sont aussi de gros consommateurs de séries et de films sur le petit écran », explique Samuel Loiseau, le directeur général d’UGC. « Cette carte et nos nouvelles offres Illimité famille, Illimité semaine ou week-end et Viva l’Opéra, sont destinées à augmenter la fréquentation dans nos salles, poursuit le dirigeant. Si nous donnons envie aux spectateurs de venir plus souvent au cinéma, nous aurons gagné la bataille ». À noter que UGC compte 521 salles en France, réparties dans 50 cinémas.

