Abonnés Freebox et Amazon Prime : un nouveau jeu PC gratuit à récupérer

Un classique de l’arcade est offert cette semaine avec Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, un nouveau titre à été ajouté à la sélection disponible. Vous pouvez le récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Missile Command: Recharged reprend le jeu d’arcade classique et y ajoute quelques couches de punch et de piquant. Cette version revisitée du classique introduit de nouveaux bonus, de nouveaux ennemis et une série de défis qui limitent le nombre de contre-défenses à votre disposition, sans oublier la coopération dans tous les modes de jeu ! La nouvelle musique de l’incomparable Megan McDuffee s’intègre parfaitement au gameplay tout en y apportant relief et diversité. Bien entendu, vous pouvez également vous mesurer à des joueurs du monde entier dans les 32 niveaux de défi ou dans le mode Arcade classique sans fin.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Quake et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox