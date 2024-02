Les Français ont acheté pour 160 milliards en ligne l’année dernière

La fédération e-commerce et vente à distance (fevad) dresse un bilan de l’activité des sites proposant de la vente en ligne, tant en services que produits.

Sur l’année 2023, ce sont près de 2.35 milliards de transactions qui ont été réalisées sur internet dans l’Hexagone. D’après le dernier rapport de la fevad, Le secteur du e-commerce (produits et services confondus) totalise 159,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, soit une hausse de 10,5% par rapport à l’année précédente (144,7 milliards d’euros). Le nombre de transactions continue d’augmenter : +4,9%, tout comme le panier moyen : +5,4%. Toutefois, les ventes de produits et les ventes de services connaissent des évolutions différentes.

Les ventes de produits baissent légèrement (1.8%) tandis que la vente de service est en forte croissance à 20%.

A noter, si les catégories Beauté et Meuble/Décoration résistent mieux à l’inflation avec respectivement +5% et -1% par rapport à 2022, la Mode/Textile et les Produits techniques/Électroménager continent de diminuer (-5% et -9%).

Sur l’année 2023, le niveau élevé de l’inflation sur l’alimentaire (+12%) a entraîné une forte hausse du chiffre d’affaires Alimentaire/Produits de Grande Consommation avec +11%. Les sites de Voyage-Tourisme ont vu leur chiffre d’affaires progresser de 13% en 2023. Une hausse qui reflète des arbitrages de consommation favorables à ce secteur qui, par ailleurs, a maintenu un niveau d’inflation supérieur à la moyenne.

