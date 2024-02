Les téléviseurs connectés Philips permettent désormais de visionner les programmes de Canal+ en 4K

La 4K débarque sur plus en plus de support ou myCanal est présent. Les téléviseurs connectés est le dernier arrivant de la liste.

La 4K peine à arriver chez Canal+. Pas à pas, le groupe audiovisuel rend le format d’image disponible sur plus de supports. Les détenteurs de téléviseurs connectés Philips sous Android TV vont pouvoir se réjouir. En effet, la 4K est désormais disponible sur myCanal sans passer par un équipement tiers.

Les modèles concernés sont ceux vendus en 2021-2022 et tournant sous Android 11 comme l’indique un utilisateur via un post sur X. Pas d’info concernant des modèles plus anciens, il est cependant précisé que la télévision prend en charge Widevine L1 – 17672. Vous pouvez donc vérifier si votre téléviseur est à jour et effectuer la mise à jour si cela n’est pas fait.

ENFIN ! Merci à @canalplus @InfoAbonneCanal @PhilipsFrance TV ! Depuis ce soir, les TV #Philips sous #AndroidTV avec #Widewine L1 – 17672 diffusent les programmes en #4KUltraHD ! Plus besoin de brancher un équipement pour avoir une qualité au top ! MERCIIII 🥰💗🎉📺 cc @ultrakfr pic.twitter.com/H9Oy6kQJh2 — Sébastien Terpent – Skyseb (@Skyseb) February 6, 2024

