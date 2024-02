Free va dévoiler une liste des disques NVMe compatibles avec la Freebox Ultra, et donne des précisions

Selon Free, la grande majorité des disques NVMe sur le marché sont compatibles avec la Freebox Ultra.

Comme la Delta, la nouvelle Freebox Ultra embarque une fonctionnalité NAS à la seule différence que ce serveur comprend un emplacement dédié à l’insertion d’un disque NVMe contre quatre 4 disques durs format 2,5 pouces pour sa grande soeur.

Grâce à ce SSD nouvelle génération, les abonnés Ultra peuvent bénéficier d’une vitesse d’écriture quasi instantanée pour tous leurs fichiers et contenus. Ce protocole d’accès au stockage offre le débit de transfert le plus élevé et les délais de réponse les plus courts sur le marché.

Si Free ne fournit pas de disque NVMe dans sa box, il ne semble pas prévoir d’en commercialiser dans sa boutique d’accessoires. Mais alors comment savoir quel disque acheter ? Dans une interview accordée à Clubic, Maxime Bizon, responsable de la team software Freebox, a indiqué la publication prochaine d’une liste des NVMe compatibles, et de préciser qu’ils le sont dans “l’énorme majorité”. L’un des prérequis est de pouvoir l’encastrer, les dissipateurs ne doivent pas être trop épais. « Prendre son NVMe sans dissipateur, c’est la seule limite », ajoute également le développeur.

La Freebox Ultra dispose également d’un port USB 3 qui permet de connecter un ou plusieurs disques durs supplémentaires, de quoi ajouter un hub.

