Découvrez l’intérieur de la Freebox Ultra complètement désossée

Univers Freebox vous propose une plongée dans les entrailles de la toute nouvelle Freebox Ultra.

Lors de la présentation de la Freebox Ultra ce 30 janvier, Univers Freebox a pu voir les divers composants permettant à la toute dernière Freebox de fonctionner. Une vision intérieure assez rare puisqu’il est vivement déconseillé de réaliser soi-même, sous peine de voir sa garantie sauter. De plus, si vous tentez de mettre les mains dans les composants et cassez quelque chose, cela peut vous revenir assez cher.

Outre la coque en plastique protégeant l’ensemble des composants, la Freebox Ultra peut être divisée en trois couches. La première est un dissipateur thermique, qui permet de gérer la chauffe des divers composants. Une plaque en métal, généralement composée d’aluminium et de cuivre, qui épouse la forme de la box en laissant un espace pour certains composants.

Sous ce dissipateur vient ensuite la carte mère de la Freebox, regroupant la majorité des composants électroniques intégrés directement en son cœur. Sans vous donner le détail de l’utilité de chaques composants, nous avons identifié les principaux appareils importants de la Freebox. Les éléments que vous pouvez voir sur les côtés sont des éléments clipsables, qui permettent de faire évoluer la box sans changer complètement la carte-mère.

Processeur Qualcomm Pro 820 : le cœur de la puissance de cette Freebox. Il s’agit d’une plateforme dédiée aux consommateurs professionnels qui permet une capacité maximale de 16 Gbit/s. Il permet notamment la compatibilité avec le WiFi 7. Quatre processeurs dédiés à la gestion d’un port 2.5 Gbit/s chacun Un port SFP dédié à la gestion du 10 Gbit/s en local Un port SFP pour la réception de la fibre 10 G-EPON Un port pour la gestion de la téléphonie Une encoche pour gérer l’alimentation en USB-C Un dispositif mécanique pour gérer le bouton ON/OFF Un port USB-3 pour la connexion d’un disque dur

On note également la présence de barrettes de RAM, la Freebox Ultra enregistre 4Go de RAM dont deux dédiés aux machines virtuelles.

Pour ventiler tout cela, on trouve une grille d’aération au fond de la Freebox, avec un ventilateur situé juste en dessous du processeur principal. Sous ce ventilateur, on pourra trouver la trappe permettant d’installer et connecter un disque dur NVMe à sa box.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox