Ce dispositif permet d’allonger l’autonomie de votre smartphone en 7 secondes

Lors du CES 2024, un système d’échange de batterie innovant a été présenté. Il permet de remplacer votre batterie en 7 secondes.

N’ayez plus peur d’être à court de batterie. Alors que l’on connait les systèmes de batteries portatives ou encore le MAgSafe d’Apple, Swapery propose une alternative permettant d’avoir une batterie rechargée complétement en 7 secondes. Ce système de batterie auto-remplaçable permet d’avoir un smartphone chargé 24 h/24 et 7 J/7.

Le système se compose d’une station d’échange et une batterie qui se fixe au dos de votre smartphone ou de votre étui. La batterie préchargée est changée par une autre totalement chargée chaque fois que vous placez votre smartphone sur la station. En 7 secondes, la station d’échange vous placera une batterie prête à durer environ 8 à 10 heures comme l’indique Swapery. Chaque station d’échange peut contenir quatre batteries qui se rechargent constamment. De plus, la batterie préchargée embarque un port de type USB-C afin de brancher une paire d’écouteurs ou recharger votre smartphone avec un câble. La station de recharge Swapery devrait être disponible au deuxième trimestre 2024. Cependant, il est déjà possible de la précommander.



Source : ZDNet

