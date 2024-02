Free : savez-vous combien ça peut vous coûter de faire n’importe quoi avec votre Freebox Ultra, Pop, Delta, Révolution et mini 4K ?

Free facture les équipements non rendus ou détériorés par les abonnés. Voici les différents coûts pour un serveur, un répéteur, un player ou une télécommande en fonction de votre Freebox.

Si le player Free Devialet proposé jadis à l’achat à 480 euros avec la Freebox Delta est bel et bien la propriété de l’abonné, au même titre que le boîtier Apple TV 4K proposé à tarif préférentiel, la plupart des équipements restent en revanche la propriété de Free. Et pourtant, on en trouve régulièrement et en nombre sur les principaux canaux de seconde main (sites de petites annonces et vide-greniers notamment).

Certains abonnés semblent ainsi l’oublier, une indemnité forfaitaire sera appliquée par Free en cas de non-restitution ou dégradation. Selon la brochure tarifaire de l’opérateur, il pourra vous être demandé alors 400 euros pour un serveur Freebox Delta, 350€ pour le serveur Ultra, 250€ pour celui de la Freebox Révolution, ou encore 150€ pour le Server Pop et 100€ pour celui de la mini 4K.

Du côté des Player TV, les abonnés Delta ayant opté pour l’offre de location lancée en 2023 sur le Player Devialet, devront débourser la bagatelle de 480€. Pour le Player TV Pop 4K, Free pourra exiger 100€ comme pour celui de la mini 4K et 250€ pour le boîtier TV Blu-ray de la Freebox Révolution.

Le FAI se réserve également le droit de demander une indemnité forfaitaire en cas de non-restitution ou dégradation de 50€ pour le nouveau Pocket WiFi, ou encore 100€ pour le répéteur WiFi 7 et 80€ pour la version WiFi 5.

Les télécommandes Pop, Révolution et mini 4K pourront vous coûter 20€ contre 50€ pour celle de la Freebox Delta. Les défauts d’aspect Server et Player TV pourront être quant à eux facturés 20€.

