Test : Quels sont les contenus qui sont accessibles dès aujourd’hui quand vous recevez la Freebox Ultra ?

Nous avons testé les contenus inclus disponibles à date sur la Freebox Ultra, avec les 3 Player compatibles, à savoir Pop, Devialet et Apple TV.

Depuis la semaine dernière, les premiers abonnés commencent à recevoir la Freebox Ultra. Cela concerne les nouveaux abonnés mais également certains qui ont demandé une migration. Free est donc allé très vite et livre plus rapidement que lors du lancement des précédentes Freebox.

Mais cette célérité concernant les livraison a-t-elle laissé le temps à Free de lancer les nouveaux contenus inclus dans sa nouvelle Freebox Ultra. Chez Univers Freebox, nous avons ainsi vérifié si tous les contenus étaient disponibles dès maintenant.

Concernant les 3 services de streaming inclus, à savoir Disney+, Netflix et Prime vidéo, tous sont disponibles dès maintenant, il faut juste créer un compte pour chacun d’eux, mais l’accès est immédiat.

Concernant les 50 chaînes de TV by Canal, elles sont accessibles dès maintenant, sans aucune manipulation à réaliser, et sont accompagnés des services de replay associés.

Ca se complique un peu avec la chaîne Canal+ Live. En effet, si vous avez demandé un Player Pop lors de la souscription ou de la migration, la chaîne est bien disponible en clair et vous pouvez même immédiatement migrer vers une offre supérieur avec toutes les chaînes Canal+. Mais attention si on savait déjà que Canal+ Live ne serait pas accessible sur les applications OQee hors Player Pop, la chaîne n’est pas non plus en clair sur le Player Devialet (pour ceux qui ont migré et acheté ce Player Freebox) ni sur la version OQee de l’Apple TV. Or ces deux Player ont été annoncés comme compatibles avec l’offre de contenus de la Freebox Ultra. Il faudra surement attendre une mise à jour de la part de Free pour ces deux Player (on notera d’ailleurs que lors d’une souscription, l’Apple TV n’est pas encore proposée, ce qui peut expliquer cette absence de Canal+ sur cette plateforme). En l’état actuelle des choses, on ne peut donc que vous conseiller de bien demander un Player Pop lors de la souscription à la Freebox Ultra.

Enfin, le dernier contenu audiovisuel est Universal+. Ce dernier est composé de 4 chaînes à savoir 13ÈME RUE (canal 71), SYFY (canal 72), E! (canal 73) et DreamWorks (canal 148). Sur les différents Player “compatibles” Freebox Ultra (Pop, Devialet et Apple TV), ces 4 chaînes linéaires sont bien accessibles sans aucune manipulation à réaliser. Par contre, les services de replay n’ont pas encore été ajoutés.

Au final, presque tous les contenus sont d’ores est déjà accessibles ou vont arriver très prochainement, mais il faudra bien demander un Player Pop si vous souhaitez accéder à Canal+ Live.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox