Abonnés Freebox Ultra, Pop, mini 4K : deux nouvelles chaînes sportives gratuites sont disponibles sur Pluto TV

Avis aux amateurs de combats, scénarisés ou non, deux nouvelles chaînes devraient faire votre bonheur sur Pluto TV.

La plateforme AVOD continue d’enrichir son offre de chaînes, en proposant des flux entièrement dédiés à un programme spécifique mais aussi avec des propositions plus variées et des chaînes éditorialisées. Il existe également des chaînes sportives et deux nouveaux canaux viennent de s’ajouter au catalogue de Pluto TV.

La première est DAZN Combat, qui entend proposer le meilleure de la boxe et du MMA, y compris des événements en direct, les meilleurs moments, des archives de combats légendaires, des documentaires et bien plus encore. A noter cependant la chaîne démarre à 22h30 seulement. Enfin, si vous avez envie de grand spectacle et d’histoires rocambolesques, vous pouvez vous tourner vers Ultimate Classi Wrestling. Dédiée au catch dans ses heures de gloire, la chaîne vous propose de retrouver les meilleurs moments des années 80, 90 et 2000 avec des stars comme Andre The Giant, Steve Austin, Ric Flair, Shawn Michaels et bien d’autres.

Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox