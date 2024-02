Abonnés Freebox Ultra : comment commander un nouveau répéteur WiFi 7 ?

Si vous souhaitez améliorer et étendre la couverture de votre logement, vous pouvez commander un ou plusieurs nouveaux répéteurs WiFi 7. Univers Freebox vous explique comment faire et ce qu’il faut savoir.

La Freebox Ultra propose le WiFi le plus récent sur le marché : le WiFi 7. S’il est très performant et permet d’atteindre des débits impressionnants sur les appareils compatibles, sa portée reste cependant limitée et peut avoir besoin d’être étendue selon votre logement. Un répéteur est déjà inclus dans l’offre Freebox Ultra ou Ultra Essentiel et vous pouvez en faire la demande directement à la souscription, mais comment savoir si vous en avez besoin de plus d’un, où le commander ? Univers Freebox vous propose un tutoriel pour tout savoir.

La première chose à savoir est si vous en avez bel et bien besoin d’un nouveau. Free met pour cela à disposition un simulateur assez simple qui permet de se faire une idée, même si chaque logement a ses spécificités. Accessible à cette adresse, il permet de sélectionner la taille de votre logement et le nombre d’étages pour faire une estimation des besoins en répéteurs de votre foyer. S’il fait moins 80 m², la Freebox devrait suffire, s’il dépasse cette taille, un répéteur peut être nécessaire et si la surface à plat atteint les 200m² deux répéteurs sont recommandés. Si on ajoute à cela deux étages ou plus, un troisième sera probablement nécessaire. À savoir : certaines caractéristiques de votre logement (épaisseur des murs, configuration en L…) peuvent avoir un impact sur le nombre de répéteurs recommandés.

Comment commander un ou plusieurs répéteurs WiFi ?

Vous avez tout d’abord l’opportunité d’en acquérir un inclus dès la souscription de votre offre Freebox Ultra. N’hésitez pas à cocher la case dédiée lors de votre commande pour en bénéficier rapidement.

Pour en avoir davantage, il vous faudra vous rendre sur votre espace abonné Freebox Ultra, dans la section ma Freebox. Une ligne y figure vous envoyant vers la page de commande du répéteur.

Sur cette page, il vous sera alors donné l’opportunité de choisir le nombre de répéteurs supplémentaires que vous souhaitez commander. Si vous en avez déjà pris un, chaque répéteur vous coûtera 20€ supplémentaires qui seront déduits de votre prochaine facture. Vous pouvez commander jusqu’à 3 répéteurs en plus de celui inclus.

Plusieurs informations importantes cependant à noter : il est clairement recommandé de ne pas utiliser de répéteur dans un logement de moins de 80 m² sous peine de détériorer la qualité du WiFi. Enfin, si vous venez de migrer vers l’offre Freebox Ultra et que vous avez déjà un répéteur WiFi 5, il sera possible (à l’heure où nous écrivons ces lignes ce n’est pas le cas) d’échanger votre répéteur avec le modèle compatible WiFi 7, il est donc conseillé de patienter.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox