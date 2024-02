Avec le lancement de la Freebox Révolution Light, quelle est la meilleure offre d’entrée de gamme du moment ?

Univers Freebox vous propose un comparatif complet des offres télécoms d’entrée du marché par rapport à la Freebox Révolution Light.

La Freebox Ultra a fait du bruit à sa sortie en promettant une offre très intéressante, mais Free a également intégralement remanié son offre Freebox Révolution. Cette dernière est désormais proposée sous le nom “Freebox Révolution Light”, sans TV by Canal ni les appels vers le mobile et au tarif fixe de 29.99€/mois, sans engagement, ce qui en fait de facto l’offre d’entrée de gamme de l’opérateur. Univers Freebox a réalisé un comparatif complet d’offres box s’inscrivant dans la même gamme de prix (moins de 35€ en prix final) de chaque concurrent, telles que proposées sur leurs sites web actuellement à l’ensemble de leurs abonnés.

Les données saisies sont celles affichées au matin du 12 février 2024. Si vous lisez cet article plus tard, les informations sont susceptibles de changer. Nous avons ainsi pris chaque offre dans sa présentation sur les sites des divers opérateurs, sans inclure les potentielles options proposées pouvant augmenter le tarif. Il s’agit ainsi d’offres “brutes”.

Prix et connectivité

Prix Freebox Révolution Light 29,99€/mois

Prix total sur deux ans : 719.76€

Sans engagement Boîte Sosh Fibre 20.99€/mois pendant six mois puis 30.99€/mois

Prix total sur deux ans : 683.76€

Sans engagement Bbox Fit 18.99€/mois pendant six mois puis 32.99€/mois

Prix total sur deux ans : 707.76€

Engagement 12 mois SFR Fibre Starter 22.99€/mois pendant six mois puis 34.99€/mois

Prix total sur deux ans : 767.76€

Engagement 12 mois Box Red By SFR 25,99€/mois (1 mois offert)

Prix total sur deux ans : 597.77€

Sans engagement Débits Freebox Révolution Light 1 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload Boîte Sosh Fibre Jusqu’à 300 Mbit/s en download en upload Bbox Fit Jusqu’à 400 Mbit/s en download et en upload SFR Fibre Starter Jusqu’à 1 Gbit/s en download et 700 Mbit/s en upload Box Red By SFR Jusqu’à 500 Mbit/s en download et en upload WiFi Freebox Révolution Light WiFi 5 Boîte Sosh Fibre WiFi 5 Bbox Fit WiFi 5 SFR Fibre Starter WiFi 5 Box Red By SFR WiFi 5 Compatibilité ADSL Freebox Révolution Light Oui Boîte Sosh Oui Bbox Fit Oui SFR Fibre Starter Oui Box Red By SFR Oui

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Freebox Révolution Light 230 chaînes TV, accessibles en mobilité via Oqee Boîte Sosh Fibre Appli TV d’Orange sur demande, 72 chaînes sur smartphones, tablettes et ordinateurs mais pas sur télévision Bbox Fit Pas de TV SFR Fibre Starter 180 chaînes Box Red By SFR 35 chaînes TV Player Freebox Révolution Light Player Freebox Révolution HD, lecteur Blu-Ray, Gamme center Boîte Sosh Fibre Pas de décodeur (disponible en option) Bbox Fit Pas de décodeur SFR Fibre Starter Décodeur TV 4K Box Red By SFR Pas de décodeur (disponible en option) Services SVOD inclus Freebox Révolution Light Prime Video , 6 mois offert puis 6,99€/mois sans engagement Boîte Sosh Fibre Non Bbox Fit Non SFR Fibre Starter Non Box Red By SFR Non Services annexes Freebox Révolution Light Free Ligue 1

Cafeyn en option 3 mois inclus puis 9,99€/mois Boîte Sosh Fibre Non Bbox Fit Non SFR Fibre Starter Non Box Red By SFR Non

Téléphonie et accessoires

Destinations incluses Freebox Révolution Light Illimité vers les fixes de + de 110 destinations Boîte Sosh Fibre Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations internationales Bbox Fit Appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays SFR Fibre Starter Appels illimités depuis la France métropolitaine et les DOM vers les fixes de 100 destinations Box Red By SFR Appels illimités depuis la box vers les fixes de plus de 100 pays Avantage mobile inclus Freebox Révolution Light Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 15.99€/mois Boîte Sosh Fibre Non inclus Bbox Fit Non inclus SFR Fibre Starter Les clients mobiles bénéficient de 200Go supplémentaires sur leur forfait mobile en attendant le raccordement (sur demande) Box Red By SFR Non inclus Autres accessoires Freebox Révolution Light Serveur NAS 250 Go de stockage

Back-up 4G (sur demande) Boîte Sosh Fibre Non Bbox Fit Internet garanti dès le 1er jour avec une clé 4G et 200 Go à votre disposition dès la souscription de votre box (sur demande) SFR Fibre Starter Non Box Red By SFR Non

Verdict : la Freebox Revolution Light plus complète

Si la Freebox Ultra se retrouve hors concours en termes de rapport qualité-prix, du côté de l’offre la moins onéreuse de Free, le bilan est plus mitigé. Le tarif est plus élevé que celui de la plupart de ses concurrents sur le long terme, à l’exception de l’offre Starter de SFR, y compris sur le moyen terme (deux ans d’abonnement). Sur les débits, elle se situe clairement en haut du panier, bien que l’offre Starter propose légèrement plus de débit en upload. À noter par ailleurs que chez Red by SFR, il est possible de passer au WiFi 6 et d’accéder à des débits bien plus élevés (2Gbit/s en download) pour 7€ supplémentaire par mois.

Mais du point de vue de l’offre télécom dans son ensemble, la Révolution Light se démarque par son aspect très complet. Alors que la plupart des offres concurrentes proposent une offre TV soit plus limitée, soit inexistante dans le cas de la Bbox Fit, Free conserve un player de qualité. Les abonnés Freebox Révolution ont également la possibilité de bénéficier d’un avantage sur leurs forfaits mobiles pour accéder à un forfait illimité à 15.99€/mois. Ainsi, la question se posera pour le consommateur : si le prix est l’indicateur le plus important et que la télévision ne vous intéresse pas, en effet, la Freebox Révolution Light ne conviendra pas à vos usages et vous pourrez vous tourner vers Red by SFR par exemple. Cependant, en tant qu’offre triple-play, la Freebox Révolution Light tire largement son épingle du jeu sur le segment de l’entrée de gamme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox