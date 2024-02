De premiers abonnés Freebox Ultra dévoilent leur test de débit, la nouvelle box de Free tue bien le game

A peine installée dans le salon de certains Freenautes, la Freebox Ultra fait déjà des étincelles avec des débits à la hauteur des espérances.

La promesse semble bel et bien tenue. En lançant la nouvelle Freebox Ultra le 30 janvier dernier, son fondateur Xavier Niel, a voulu frapper fort et l’assurait : cette nouvelle génération de Freebox est la plus puissante jamais créée par Free, et surtout elle propose des vitesses jamais vues dans une offre grand public avec des débits de 8 Gbits/s symétriques atteignables partout en France, en tout cas sur les 35 millions de prises éligibles aux offres fibre de l’opérateur. S’il faut bien entendu disposer d’une configuration fixe compatible pour atteindre ces vitesses en filaire, de premiers abonnés Freebox Ultra confirment les tests présentés par l’opérateur lui-même au sein de son siège social lors du lancement de son nouveau bébé.

C’est le cas de Thomas qui félicité aujourd’hui le FAI. Ce nouvel abonné Ultra a ainsi atteint un débit de 7,3 Gbit/s en download et 7,1 Gbit/s en upload avec une latence de 7ms.

Un autre abonné ne cache lui pas non plus sa satisfaction avec un débit descendant de 6,1 Gbit/s et montant de 7,4 Gbit/s, pour une latence de 9 ms. Aujourd’hui, aucun concurrent de Free ne permet un tel upload, le maximum proposé étant un débit de l’ordre de 1 Gbit/s. S’agissant de la vitesse de téléchargement, SFR et Bouygues Telecom proposent une offre 8 Gbit/s. Pour sa part, Orange est en retard mais prévoit de passer à la fibre 8 Gbit pour l’intégralité de son parc d’ici 2026.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox